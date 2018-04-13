غزة - أ ش أ

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زكريا الأغا إن الشعب الفلسطيني أصبح لديه الوعي الكافي والثقافة لمواجهة مخططات المحتل الإسرائيلي، وإن سياسة التجهيل التي يحاول الإحتلال تطبيقها لن تمر.

جاء ذلك خلال المهرجان الذي نظمته اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة مساء يوم الخميس، بعنوان “العودة والقدس” إعلانًا عن بدء فعاليات التذكير بذكرى النكبة رقم (70)، وتكريم الطلبة المتفوقين في مدارس وكالة الغوث (الأونروا) والبالغ عددهم 1777 طالبًا وطالبة.

وشدد الأغا على أن دائرة شؤون اللاجئين ومنذ تأسيسها تسعى دومًا لخدمة قضية اللاجئين وتساهم بشكل كبير في زرع روح العطاء والفداء عند أبناء الشعب.

وطالب وكالة الغوث الدولية بالاستمرار في اعتماد المنهاج الفلسطيني الذي تعتمده وزارة التربية والتعليم، منوهًا إلى أن سياسة التجهيل التي يحاول الإحتلال الإسرائيلي تطبيقها لن تمر وأن أبناء الشعب أصبح لديهم الوعي الكافي والثقافة لمواجهة مخططات المحتل الغاشم.