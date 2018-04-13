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تابع سالزبورج النمساوي مفاجأته وأقصى لاتسيو أحد الفرق المرشحة لإحراز اللقب في الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) بفوزه الساحق عليه 4-1 في إياب ربع النهائي، يوم الخميس.

وكان سالزبورج خسر ذهابًا 2-4.

وسبق لسالزبورج أن أقصى فريقًا آخر كان مرشحًا لإحراز اللقب هو بوروسيا دورتموند في الدور السابق.

وبعد انتهاء الشوط الأول من دون أهداف، حفل الثاني بخمسة أهداف.

وظن لاتسيو بأنه حقق الأهم بافتتاحه التسجيل عبر هداف الدوري الإيطالي تشيرو إيموبيلي في (د.55)، لكن سالزبورج رد بقوة من خلال رباعية سجلها على مدى 20 دقيقة بينها ثلاثة أهداف في 6 دقائق وتناوب على تسجيلها مؤنس دبور في (د.56)، وأمادوا حيدرا في (د.72) والكوري الجنوبي هي شوان هوانج في (د.74) وستيفان لاينر في (د.76).