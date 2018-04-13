موسكو - أ ش أ

صرح الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، يوم الخميس، بأنه لا يعتقد بإمكانية نشوب صراع عسكري بين روسيا والولايات المتحدة بسبب سوريا.

وقال ميلوش – في مقابلة أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية – “فقط مختل عقليًا يمكنه إطلاق العنان لحرب عالمية ثالثة بسبب سوريا، هذا الرجل المجنون قد يكون مجرد أي جنرال أمريكي أو روسي”.

وفي هذا الصدد، أعاد الرئيس التشيكي إلى الأذهان قصة أحد هؤلاء الجنرالات – وزير الدفاع الأمريكي جيمس فورستال – الذي، كما قال زيمان، كان مرتعبًا في السابق من إمكانية نشوب صراع محتمل مع الإتحاد السوفيتي لدرجة أنه دخل أولًا مستشفى المجانين، ثم ألقى بنفسه في مايو من عام 1949 من نافذة هذا المستشفى مع صرخة “الروس قادمون!”.

هذا، وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه الرسمي في (تويتر)، بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية، داعيًا روسيا للاستعداد لصدها، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد.