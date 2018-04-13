أ ف ب

قلب مرسيليا الفرنسي تخلفه ذهابًا أمام لايبزيج الألماني بفوزه عليه 5-2 على ملعب فيلوردوم في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، يوم الخميس.

وكان مرسيليا خسر ذهابًا 0-1.

وتعقدت أمور الفريق الفرنسي في مباراة العودة لأن الفريق الألماني الذي يشارك في المسابقات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه تقدم بواسطة بروما بعد مرور دقيقتين فقط، فتوجب على مرسيليا تسجيل ثلاثة أهداف لكي يعبر إلى الدور نصف النهائي.

وهذا ما حصل بالفعل في الشوط الأول فقد أدرك مرسيليا التعادل عبر مدافع لايبزيج ستيفان ايلسانكر في (د.6) ثم سجل هدفين بواسطة بونا سار في (د.9) وفلوريان توفان في (د.38).

ثم عادت الأفضلية للايبزيج في مطلع الشوط الثاني عندما سجل له الفرنسي جان كيفن أوجوستان في (د.55) الهدف الثاني، ليرد عليه دمتري باييت مباشرة بعدها بدقيقة مسجلًا الهدف الرابع في (د.60) قبل أن يختتم الياباني هيروكي ساكاي الخامس في (د.90).