لندن - رويترز

فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بدعم كبار وزرائها للقيام بتحرك لم يتحدد بعد مع الولايات المتحدة وفرنسا لردع سوريا عن استخدام الأسلحة الكيماوية مستقبلًا وذلك بعد هجوم كيماوي مزعوم على المدنيين.

وبعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا يوم الأربعاء من عمل عسكري وشيك في سوريا، قال يوم الخميس إنه يعقد إجتماعات بشأن سوريا ومن المتوقع أن يتخذ قرارات “قريبًا جدًا”.

وحذرت روسيا الغرب من مهاجمة حليفها السوري الرئيس بشار الأسد الذي تدعمه إيران أيضًا وقالت إنه لا يوجد أي دليل على وقوع هجوم كيماوي في مدينة دوما السورية القريبة من دمشق.

واستدعت ماي الوزراء من عطلة عيد القيامة لحضور إجتماع خاص للحكومة في داونينج ستريت لبحث رد بريطانيا على ما وصفته بالهجوم الوحشي الذي لا يمكن أن يمر دون رد.

وأبلغت ماي كبار وزرائها أن الهجوم في دوما أظهر تآكلًا “مقلقًا للغاية” للمعايير القانونية الدولية التي تمنع استخدام الأسلحة الكيماوية.

وقالت المتحدثة باسم ماي في بيان عقب الإجتماع “اتفق مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ إجراء لتخفيف المعاناة الإنسانية وردع نظام الأسد عن أي استخدام للأسلحة الكيماوية في المستقبل”.

وأضاف البيان “اتفق مجلس الوزراء على أن رئيسة الحكومة يجب أن تواصل العمل مع الحلفاء في الولايات المتحدة وفرنسا لتنسيق رد دولي”.