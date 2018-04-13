أ ف ب

ودع تسيسكا موسكو مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم من الدور ربع النهائي بتعادله مع ضيفه آرسنال الإنجليزي 2-2، يوم الخميس، وذلك لخسارته أمامه ذهابًا 1-4.

وعاش فريق العاصمة الإنجليزية أوقاتًا صعبة لأن تسيسكا تقدم بهدفين سجلهما فيدور شالوف في (د.39) وكيريل ناباكين في (د.50) وكان في حاجة إلى ثالث من دون رد ليقصي منافسه الأكثر خبرة منه قاريًا.

لكن خبرة آرسنال القارية لعبت دورها في النهاية فقلص داني ولبيك الفارق في (د.75) قبل أن ينهي آرون رامسي الإثارة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.

وتعتبر مسابقة الدوري الأوروبي الأمل الوحيد لآرسنال للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل علمًا بأنه يحتل المركز السادس حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعيدًا عن المراكز المؤهلة إلى المسابقة الأوروبية الأهم.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها الفريق الإنجليزي نصف النهائي في هذه المسابقة منذ عام 2000 عندما تابع طريقه إلى المباراة النهائية وخسرها أمام جالطة سراي التركي.