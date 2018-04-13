واشنطن - رويترز

أكد أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي بعد إجتماع مع الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إن الرئيس طلب من مستشاريه الإقتصاديين دراسة عودة للإنضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي إتفاقية تجارية تضم عدة دول انسحبت منها الولايات المتحدة أوائل العام الماضي.

وتهدف الإتفاقية إلى خفض الحواجز التجارية في بعض من أسرع الإقتصادات نموًا في منطقة آسيا-الباسفيك. ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي بالانسحاب من الإتفاقية التي تضم 12 دولة، قائلًا إنه يريد حماية الوظائف في الولايات المتحدة.

ولم يناقش الكونجرس الأمريكي الإتفاقية. وكانت الولايات المتحدة قد دخلت في مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادئ في 2008 واستمرت في المفاوضات حتى أواخر 2016 قبل أن تتخلى إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عن محاولتها لتمرير الإتفاقية في الكونجرس.

وقال السناتور الجمهوري بن ساس في بيان بعد الإجتماع “إنه لنبأ سار أن الرئيس طلب من (مستشاره الإقتصادي) لاري كودلو و(الممثل التجاري الأمريكي روبرت) لايتهايزر التفاوض على دخول الولايات المتحدة في الشراكة عبر المحيط الهادئ”.

ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة من محادثات الشراكة عبر المحيط الهادئ، مضت الدول الإحدى عشرة الأخرى قدمًا في صوغ الإتفاقية وحذفت الأجزاء المتعلقة بالإستثمار والمشتريات الحكومية والملكية الفكرية التي كانت بندًا رئيسيًا في مطالب واشنطن.

وتضم الإتفاقية المكسيك وكندا اللتين تعيدان التفاوض مع الولايات المتحدة على بنود إتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

وكثيرًا ما تحدث ترامب عن التجارة بلهجة متشددة. وفي أحدث مسعى أمر بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم وهدد بفرض رسوم على واردات من الصين، وهو ما أثار مخاوف من حرب تجارية عالمية.