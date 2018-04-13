طنطا - أ ش أ

شهد محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، إحتفال مديرية أوقاف الغربية بذكرى الإسراء والمعراج، وذلك في مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، بحضور اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء طلعت منصور سكرتير عام المحافظة، والشيخ بكر عبدالهادي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

بدأ الإحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ بكر عبدالهادي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، كلمة عن معجزة الإسراء والمعراج حيث أكد أن تلك المعجزة الفريدة اختص بها الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما فرض فيها الصلاة على الأمة الإسلامية تكريمًا لها.

وحرص محافظ الغربية، في ختام الإحتفال، على الالتقاء بالمصلين في المسجد الأحمدي، وتقديم التهنئة لهم بذكرى الإسراء والمعراج وقرب حلول شهر رمضان المبارك.