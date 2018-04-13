واشنطن - رويترز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يدعم نهج “التعاون” مع التحقيق الإتحادي الذي يُجري في تواطؤ محتمل بين موسكو وحملته الإنتخابية والذي انتقده مرارًا بصفته “ملاحقة”.

وقال ترامب “اتفقت مع النهج التعاوني المنضبط الذي اتبعناه مع روبرت مولر” في إشارة للمحقق الخاص الذي يقود التحقيق.

ويقود مولر التحقيق في مزاعم عن تدخل روسيا في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016. وخلصت أجهزة مخابرات أمريكية إلى أن روسيا تدخلت بالفعل في الإنتخابات لكن موسكو تنفي ذلك.

كما يشمل تحقيق مولر النظر فيما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع روسيا وهو ما ينفيه ترامب.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء أن ترامب حاول إقالة مولر في ديسمبر (كانون الأول).

ونفى ترامب في وقت سابق يوم الخميس هذا التقرير.

وقال على تويتر “إذا أردت أن أقيل روبرت مولر في ديسمبر كما تقول نيويورك تايمز الفاشلة لكنت أقلته”.