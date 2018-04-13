د ب أ

عزز الهلال رقمه القياسي بوصفه الفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما فاز بالبطولة للمرة 15 في تاريخه، والثانية على التوالي، عقب فوزه الثمين والمستحق 4-1 على الفتح يوم الخميس في الجولة السادسة والعشرين (الأخيرة) للمسابقة.

وأنهى الهلال المسابقة وهو متربعًا على الصدارة برصيد 56 نقطة، فيما تجمد رصيد الفتح، الذي تكبد خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم، عند 36 نقطة في المركز الخامس.

وتقمص النجم السوري عمر خربين دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 8 و14 و36، فيما تكفل المهاجم المغربي أشرف بنشرقي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 40.

وأحرز جواو بيدرو هدف الشرف للفتح في الدقيقة 88.

أهدر الهلال فرصة الفوز بعدد أوفر من الأهداف بسبب لجوء لاعبيه إلى الاستعراض خلال الشوط الثاني.

كان يتعين على الهلال حصد النقاط الثلاث أمام الفتح من أجل حسم اللقب رسميًا، دون الانتظار لنتيجة مباراة أقرب ملاحقيه أهلي جدة مع ضيفه أحد، التي جرت في نفس التوقيت بالجولة ذاتها.