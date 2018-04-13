نيويورك - رويترز

صعدت الأسهم الأمريكية يوم الخميس بفعل آمال المستثمرين في موسم قوي لأرباح الشركات وبعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن ضربة عسكرية إلى سوريا ربما لن تكون وشيكة، وهو ما ساهم في انحسار المخاوف الجيوسياسية.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 293.60 نقطة، أو 1.21 بالمئة، إلى 24483.05 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 21.80 نقطة، أو 0.83 بالمئة، ليغلق عند 2663.99 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 71.22 نقطة، أو 1.01 بالمئة، إلى 7140.25 نقطة.