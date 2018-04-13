واشنطن - رويترز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن موعد إجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قيد التحديد.

وأشاد ترامب بالصين لما تبذله من جهود بخصوص كوريا الشمالية قائلًا “قدموا في حقيقة الأمر مساعدة كبيرة لنا… فيما يتعلق بكوريا الشمالية”. وأضاف “كانوا رائعين حقًا في مساعدتنا في التوصل إلى نوع من التسوية”.

وتابع “يجري الآن تحديد موعد الإجتماع بيني وبين كيم جونج أون. أعتقد أنه سيكون رائعًا. أعتقد أننا سنشارك فيها بكثير من الاحترام وسنرى ما يحدث”.

وذكر ترامب أن “مفاوضات” التجارة بين واشنطن وبكين تسير بشكل جيد فيما يتعارض مع التصريحات الصينية الرسمية عن وجود خلاف، مما غذى مخاوف في أسواق المال من إندلاع حرب تجارية شاملة.

وقال ترامب “نمضي قدمًا بشكل جيد جدًا وأعتقد أننا سنقوم ببعض الأعمال العظيمة”. وأضاف أن التخلص من الأسلحة النووية “أمر جيد للغاية بالنسبة لهم وللجميع”.