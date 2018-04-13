وكالات

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الخميس، مشاركته في بطولة الكأس الدولية للأبطال للعام السادس على التوالي، في الولايات المتحدة، والتي تقام خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأكد الفريق “الملكي” مشاركته في البطولة، التي تضم أكبر فرق العالم، عبر موقعه الإلكتروني، في انتظار تحديد شكل بداية الموسم الجديد للفريق في حالة حصوله على لقب دوري الأبطال، الذي تأهل فيه لنصف النهائي، ومن ثم خوض مباراة كأس السوبر الأوروبي مطلع أغسطس (آب) المقبل.

وخلال مشاركاته الخمس السابقة في البطولة، توج “الميرنجي” بثلاثة ألقاب منذ أول ظهور له في 2013، آخرها في 2015 على حساب ميلان الإيطالي بركلات الترجيح.