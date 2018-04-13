لندن/نيويورك - رويترز

هبطت أسعار الذهب يوم الخميس من أعلى مستوى في 11 أسبوعًا مع صعود الدولار وإقدام المستثمرين على عمليات بيع لجني أرباح، لكن تزايد التوترات بشأن تصعيد عسكري في سوريا واستمرار القلق من حرب تجارية مع الصين قيد خسائر المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1336.51 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو (حزيران) 1.3 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1341.90 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من عملات، وهو ما يضغط على السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية.

وعادة ما يُستخدم الذهب كمخزن للقيمة في أوقات الضبابية المالية والسياسية.

وحذر الرئيس دونالد ترامب روسيا يوم الأربعاء من تحرك عسكري وشيك في سوريا ردًا على هجوم مزعوم بالغاز السام، معلنًا أن الصواريخ “قادمة” ومنتقدًا موسكو لمساندتها الرئيس السوري بشار الأسد.

كما تلقى المعدن النفيس دعمًا من المخاوف المستمرة من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن الصين لن تتردد في الرد إذا صعدت الولايات المتحدة نزاعها التجاري مع بكين، مؤكدة أن تعهد الرئيس شي جين بينج بخفض رسوم الاستيراد ليس تنازلًا للولايات المتحدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة 16.49 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في حوالي شهرين عند 16.87 دولار في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 928.40 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 965.50 دولار للأوقية.

كان البلاديوم قفز أكثر من 6 بالمئة هذا الأسبوع بدعم من مخاوف من أن تتضرر الإمدادات من روسيا، أكبر منتج للمعدن، بسبب عقوبات فرضتها الولايات المتحدة.