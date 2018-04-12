القاهرة - أ ش أ

أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم الخميس تأخر بعض قطارات الوجه القبلي بسبب مشكلة بإحدى عربات قطار بضاعة محمل بازلت بحوش محطة البليدة ما بين العياط ومزغونة على (خط القاهرة – السد العالي).

وأوضحت الهيئة ، في بيان ، أن إحدى عربات القطار المذكور شهدت سقوط عجلة البوجي ، وتم الدفع بآلات لرفع عجلة البوجي بعد سقوطها أثناء دخول القطار حوش محطة البليدة.

وذكرت الهيئة أنه لم تحدث أي إصابات ، وأعربت عن الإعتذار لركاب الوجه القبلي نتيجة حدوث تأخير في بعض القطارات بسبب الواقعة المذكورة.