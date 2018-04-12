طنطا -أ ش أ

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية إطلاق إسم الشهيد العريف محمد إبراهيم محمد على مدرسة سملا الإبتدائية الجديدة تخليدا لذكراه مؤكداأن مصر عصية على أى معتد بفضل قيادتها السياسية الحكيمة وإلتفاف الشعب والجيش والشرطة حولها.

وأدى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية والعقيد صلاح حسن المستشار العسكري لمحافظة الغربية صلاة الجنازة على شهيد القوات المسلحة العريف محمد إبراهيم محمد بمسجد الإيمان بعزبة كوم على بقرية سملا مركز قطور والذي استشهد أمس بسيناء في العملية الشاملة (سيناء 2018) ضد الارهابيين.ثم تقدم محافظ الغربية ومرافقوه جنازة الشهيد في موكب جنائزي عسكري مهيب شارك فيه الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة إلى مثواه الأخير , مرددين الهتافات المنددة بالإرهاب الغاشم , وأكد أن الجيش والشرطة يد واحدة.

حضر الجنازة اللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والنائب حمادة القسط والنائب خالد مصباح أعضاء مجلس النواب والمهندس أشرف فرج الله رئيس مركز ومدينة قطور.