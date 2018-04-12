اخبار مصر - وكالات

يعرض فيلم “الدبابات” للمخرج الروسي، كيم دروجينين، لأول مرة في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.

وأفاد ناطق باسم وزارة الثقافة الروسية، يوم الخميس 12 أبريل، بأن العسكريين هناك سيصبحون أول من يقرأ كتاب “الدبابات” الذي استوحي الفيلم منه، والذي يصدر على إثر عرض الفيلم في روسيا.

وقال الناطق إن فيلم المغامرات “الدبابات”، يروي سيرة حياة مصمم دبابة “تي-34″، ميخائيل كوشكين، الذي شارك شخصيا كسائق الدبابة إبان الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في سباق الدبابات لتأكيد فاعلية ابتكاره التقني. وتمكن كبير المصممين وفريقه في نهاية المطاف من إثبات المواصفات التقنية والتكتيكية للدبابة وتقدمها على دبابات أخرى.

وتعتبر دبابة “تي-34” من أفضل ما أنتجته الصناعة العسكرية السوفيتية. ولها فضل كبير في انتصار الجيش السوفيتي على الجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية.

وقد طور المصممون السوفيت هذه الدبابة عام 1944، الأمر الذي رفع من كفاءتها القتالية، وحال دون تعرضها للمنافسة من قبل الدبابات الألمانية التي بدت عاجزة طوال سنوات الحرب عن مقاومة هذا السلاح الروسي المدهش.