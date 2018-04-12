الإسكندرية-أ ش أ

انطلقت مساء اليوم الخميس فعاليات أسبوع أفلام جوته بالإسكندرية بحضور عدد كبير من الجمهور من الشباب وكبار السن الذين حرصوا علي حضور العروض.

وافتتح الأسبوع بعرض الفيلم الألماني ” من لاشيء ” من إخراج “فاتح اكين” , وأعقبه عرض الفيلم المصري ” عندي صورة” , وهو فيلم وثائقي مترجم الي الانجليزية.

وأعقب الفليم المصري ندوة مع صناعه عرضوا خلالها فكرته حول أهم كومبارس في السينما المصرية “مطاوع عويس الذي عمل مع ألمع النجوم منهم فريد شوقي وفاتن حمامة وعمر الشريف”.

وأوضحت مدير معهد جوتة بالإسكندرية تيكلا فورش امبارا أن الأسبوع يضم باقة من الأفلام الألمانية المعاصرة والوثائقية , بالإضافة الي الأفلام العربية والعروض الأولى.

وألمحت الي أن فعاليات العروض تستمر حتي يوم الثلاثاء المقبل , وتتناول الأفلام موضوعات وقضايا مختلفة.