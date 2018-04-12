القاهرة - أ ش أ

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته يوم الأحد المقبل بالاستماع إلى البيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة وبيان وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2018-2019.

ويأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، كما يحدد موعدا لمناقشة طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن الشرط الخاص بإنشاء الوحدات المحلية وسبل الاستفادة من المعدات المهملة بجميع مؤسسات الدولة الحكومية.

ويستعرض المجلس تقريري لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وكوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف.

كما يناقش المجلس خلال جلسة يوم الأحد عددا من مشاريع القوانين، تشمل تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، وقانون حماية المستهلك، وتعديل قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، وقانون إشغال الطرق العامة، وتنظيم وتشجيع عمل واحدات الطعام المتنقلة.

ويناقش المجلس تقارير اللجان النوعية حول عدد من اتفاقيات التعاون والمنح وبروتوكولات بين مصر وعدد من الحكومات والمؤسسات الدولية.

كما يناقش المجلس في جلسته العامة المقررة يوم الاثنين المقبل، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحين بقانونين حول تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، و199 اقتراحا برغبات مقدمة من النواب حول قضايا ومطالب جماهيرية.

ويواصل المجلس في جلسته يوم الثلاثاء المقبل، نظر باقي الموضوعات المدرجة على بنود جداول أعمال الجلسات السابقة.