بورسعيد -أ ش أ

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد , اليوم الخميس , احتفالية مديرية الأوقاف بالمسجد العباسي , بمناسبة ذكري ليلة الإسراء والمعراج عقب صلاة المغرب بالمسجد العباسي.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ عوض محمد دعبس , وكلمات لوكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة, وللشيخ محمد شلبي الغرباوي مدير عام الوعظ.

من جانبه , وجه محافظ بورسعيد التهنئة لجميع مواطني المحافظة بهذه المناسبة العطرة , داعيا الله أن يمن على مصرنا الغالية ومدينتنا الباسلة بالأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وشهد الحفل المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام المحافظة , والشيخ صفوت نظير مدير الأوقاف , وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية والشخصيات العامة بالمحافظة.