أخبارمصر-غباشى خيرالله

حضر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة نائبا عن رئيس الجمهورية اليوم الخميس إحتفال مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد المتناوى بمركز ومدينة البدرشين.

وأكد محافظ الجيزة أنه حريص على الإلتقاء بالمواطنين فى كافة المناسبات والأعياد والتواصل معهم إلى جانب الجولات الميدانية التى يقوم بها للإستماع للمواطنين عن قرب وتلبية إحتياجاتهم.

بدأ الإحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها درس دينى عن ذكرى ليلة الإسراء والمعراج قدمه وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة , وإختlتم الإحتفال بالإبتهالات والتواشيح الدينية.

حضر الإحتفال اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ , اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام للمحافظة , صبحى الدالى وبكر أبوغريب عضوا مجلس النواب عن دائرة البدرشين وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واحمد محمود هبيلة رئيس مركز ومدينة البدرشين والدكتور محمد نور عثمان مدير مديرية الأوقاف وعدد من المواطنين من أهالى مركز ومدينة البدرشين.