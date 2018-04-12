أخبار مصر - حمودة كامل

اصطحب فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سيادة الرئيس/ مارشيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، في جولة بالجامع الأزهر، للتعرف على أركانه، وما يزخز به من فنون معمارية ومعالم تاريخية، خاصة بعد عملية الترميم والتطوير الشاملة التي شهدها الجامع، وأعادت له رونقه التاريخي المميز.

وكان الرئيس البرتغالي قد عقد، عصر اليوم، مباحثات مع فضيلة الإمام الأكبر في مقر مشيخة الأزهر، ثم ألقى محاضرة في جامعة الأزهر بعنوان “رؤية مُعلم ورئيس”، وذلك بحضور قيادات وعلماء وطلاب الأزهر الشريف، وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات.