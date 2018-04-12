القاهرة - أ ش أ

توج الفريق الأول لكرة اليد للرجال بنادي الزمالك بلقب السوبر الإفريقي لكرة اليد للرجال، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة (21 – 20) في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم النادي الأهلي بنتيجة 10 – 9، قبل أن ينهي الزمالك المباراة بنتيجة (21 – 20)، وجاءت المباراة مثيرة حيث تألق حارسا مرمى الفريقين ونجحا في التصدي للعديد من الكرات القوية.

وبهذه النتيجة تأهل نادي الزمالك إلى بطولة العالم للأندية لكرة اليد (السوبر جلوب) ممثلا عن القارة الأفريقية.

يذكر أن النادي الأهلي يستعد لتنظيم وخوض منافسات بطولة الأندية الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، والتي تنطلق غدا الجمعة بصالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة، وتستمر حتى 23 أبريل الجاري.