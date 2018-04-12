الرياض - أ ش أ

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن الصاروخ الباليستي الذي اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي فوق جازان، أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان بالسعودية.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي قد اعترضت صاروخا باليستيا فوق مدينة جازان جنوبي السعودية أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية.

وقال المالكي – في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس – إنه لم يتم تسجيل أي حالة ضرر أو إصابة جراء إطلاق الصاروخ، مضيفا أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231)، بهدف تهديد الأمن الإقليمي والدولي.