الرياض - أ ش أ

اعترضت، قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الخميس صاروخا باليستيا فوق مدينة جازان جنوبي السعودية، أطلقته مليشيا الحوثي التي تدعمها إيران، من الأراضي اليمنية.

ذكرت ذلك قناة “العربية” الإخبارية، مشيرة إلى أن قوات الدفاع الجوي السعودي كانت قد اعترضت أمس الأربعاء، 3 صواريخ باليستية فوق المملكة العربية السعودية.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد حذرت بأشد العبارات مليشيات الحوثي من استهداف المدنيين، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.