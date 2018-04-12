لندن -أ ش أ

أبرز الحساب الرسمي لبطولة الدوري الأوروبي الرقم المميز الذي حققه الدولي المصري محمد النني المحترف ضمن صفوف آرسنال الإنجليزي خلال منافسات البطولة هذا الموسم.

ونشرت الصفحة الرسمية لليورباليج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الرقم الذي حققه النني في البطولة إذ أصبح أكثر لاعب في الدوري الأوروبي إكمالا للتمريرات الصحيحة بـ 647 تمريرة بنسبة وصلت 91% أكثر من أي لاعب آخر هذا الموسم.

يشار إلى أن آرسنال سيلتقى نظيره سسكا موسكو الروسى مساء اليوم في إياب دور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي, حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف على استاد الإمارات.