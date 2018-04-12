الإسكندرية -أ ش أ

أكدت وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية آمال عبد الظاهر, حرص مديرية التعليم بالمحافظة على نجاح عملية امتحانات نهاية العام الدراسي لهذا العام وخروجها بالشكل المناسب مع مراعاة وضوح الأسئلة وأن تكون مباشرة لا تحتمل أكثر من إجابة.

وشددت آمال عبد الظاهر خلال اجتماعها مع مديرية الإدارات وقيادات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على أهمية البعد عن الإيحاءات والتلميحات السياسية والدينية في أسئلة الامتحانات, وتأمين أماكن وضع الأسئلة ومراعاة الاشتراطات الأمنية اللازمة.

وطالبت بتوفير المناخ المناسب داخل لجان الامتحانات وأن يطلع المختصون على اللوائح والقوانين المنظمة للامتحانات وحالات إلغائها على أن تكون مصلحة الطالب أولا دائما.

وأضافت أن التصحيح يجب أن يكون بشكل يومي بعد انتهاء امتحان المادة, وأهمية المتابعة من الموجه العام والموجه الأول وأن يكون تصحيح الصف السادس الابتدائي كل في مدرسته بدقة وسرية تامة.

وأوضحت أنه لن يتم إعلان النتيجة أو تسليم الشهادات إلا بعد انتهاء الموجه من مراجعة نسبة الـ 10 % مع مراجعة الراسبين والدور الثاني, مع السماح لأولياء الأمور

الاطلاع على نتائج أبنائهم بالشهادات دون ربطها بأي مبالغ منعا للمساءلة القانونية والإعلان عن إعادة التصحيح ومواعيده بالمدارس ومقار الكنترولات.

وقالت إن أعضاء الكنترول يجب اختيارهم بعناية والتأكيد على الشيت الورقي من ورقة الإجابة مباشرة ثم الرصد على الكمبيوتر, مطالبة مديري العموم بعمل دورات تدريبية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بحيث تراعي الخبرات وتوزيعها على اللجان أثناء الاختيار والتوزيع.

وبينت أنه بالنسبة لمسألة تحديد الأوائل, فإنه تقرر أن يتم مراجعة أوراق الإجابات بمديرية التربية والتعليم, قائلة إن الموجه المقيم هو عين التوجيه بالمدارس لحل أي

مشكلة وله اتخاذ القرار في سرعة وحسم, خاصة عندما تكون الامتحانات البديلة جاهزة ومعدة.