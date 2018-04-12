القاهرة -أ ش أ

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة شاعر العامية الشاب عبد الناصر علام الذي وافته المنية اليوم بمحافظة سوهاج بعد صراع مع المرض وقالت إن مجال الشعر العامي في مصر فقد أحد مبدعيه بعد أن ترك بصمة وعلامة بارزة في هذا المجال.

يذكر أن شاعر العامية عبد الناصر علام من مواليد عام 1967 قدمه الخال عبد الرحمن الأبنودي منذ سنوات في معرض الكتاب ايمانا منه بتجربته الشعرية ويعد أحد أبرز كتاب قصيدة العامية من جيل الشباب.

تتميز أعماله التي تحمل طابع الجنوب المصري , بالسهولة والعمق الي جانب عبقرية الفكرة ونشرت قصائده في مختلف الاصدارات الصحفية , وفاز بالعديد من الجوائز منها المركز الأول علي مستوي الجمهورية في شعر العامية عام 1997 المركز الأول في شعر العامية علي مستوي إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي عام 1998-1999 جائزة الشعر من المجلس الأعلي للثقافة عام 2001 المركز الأول في شعر العامية علي مستوي الجمهورية

عام /2001 2002 ,.

صدر له عدة دواوين منها انزفني , دلوقتي أقدر , عيال أخري , دق القلب , روحك تنط لتحت , لسه ها تتحمل هزايم , ياللا تعالوا.