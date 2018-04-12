القاهرة -أ ش أ

بحث رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال مع رئيس دولة البرتغال مارسيلو ريبيلوا دي سوزا, سبل دعم التنمية في مصر وتعزيز العلاقات الثنائية, خاصة على الصعيد البرلماني, إلى جانب مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال عبد العال لرئيس البرتغال اليوم الخميس, في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى مصر .

وأفاد بيان لمجلس النواب أن عبدالعال استعرض خلال اللقاء التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات, لاسيما في ظل مشاركة البرتغال في العديد من المشروعات القومية العملاقة في مصر, ومنها العاصمة الإدارية الجديدة, كما تطرق إلى التنسيق القائم بين البلدين تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأشاد عبد العال بدور البرتغال الداعم لمصر داخل الاتحاد الأوروبي, منوها كذلك بالعلاقات البرلمانية بين البلدين, لا سيما في ضوء تشكيل جمعية للصداقة البرلمانية بين برلماني البلدين.

وعلى صعيد القضايا ذات الاهتمام المشترك, تناول عبد العال قضية الإرهاب وما تمثله من تحدي مشترك لكلا البلدين, والدور الذي تقوم به مصر في هذا الإطار نيابة عن العالم أجمع, سواء على المستوى الأمني, أو على مستوى تجديد الخطاب الديني من خلال الدور الذي تقوم به مؤسسة الأزهر الشريف, كما تطرق إلى تعويل مصر على دور البرتغال في دعم العلاقات المصرية الإفريقية.

ومن جانبه, أشاد رئيس البرتغال بالعلاقات مع مصر, مؤكدا أنها في أزهى عصورها, سواء على المستوى الرئاسي أو على البرلماني أو الشعبي.

كما أشاد بالجهود المبذولة من جانب مصر في مجال التنمية بمفهومها الشامل, مؤكدا دعم البرتغال الدائم لمصر, ليس فقط من خلال التنسيق في المحافل الدولية تجاه قضايا الاهتمام المشترك, وإنما عبر قيام البرتغال بدور داعم لمصر في عملية التنمية الداخلية.

كما أشاد بدعم عبد العال لأن تكون اللغة البرتغالية إحدى اللغات الأساسية في الاتحاد البرلماني الدولي, مؤكدا كذلك على دعم مصر في علاقاتها بالدول الإفريقية, لا سيما وأن علاقات البرتغال بتلك الدول ترجع إلى أكثر من خمسة آلاف عام.

وأشاد رئيس البرتغال بالتطور الملموس بين البلدين في مجال العلاقات البرلمانية, في ضوء تشكيل جمعية متبادلة للصداقة البرلمانية, موجها الدعوة إلى عبد العال لزيارة البرتغال في أقرب وقت ممكن للقاء نظيرة البرتغالي, لبحث العلاقات بين البلدين, لا سيما على المستوى البرلماني.