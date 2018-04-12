القاهرة - اخبارمصر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو.

وصرح السفير/ بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الأوكرانى تقدم بالتهنئة للسيد الرئيس بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وما عكسته النتائج من ثقة كبيرة للشعب المصري في قيادة سيادته لمصر خلال الفترة الرئاسية القادمة، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار، ومؤكداً تطلعه لتعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين علي مختلف المستويات.

ومن جانبه أعرب السيد الرئيس عن خالص الشكر والتقدير للرئيس الأوكرانى، مؤكداً الحرص على دفع التعاون الثنائي بين الجانبين بما يساهم فى تحقيق المصالح المشتركة للدولتين.

وأوضح السفير/ بسام راضي أن الرئيسين أكدا خلال الاتصال أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال العام الحالي لمتابعة تطوير كافة جوانب العلاقات الثنائية والعمل على دفعها إلى آفاق أرحب.