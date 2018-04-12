الإسماعيلية -أ ش أ

دشن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس, ومحمد أحمد القمزي ممثل الحكومة الإماراتية في شركة الجرافات البحرية الإماراتية اليوم الخميس, بداية أعمال شركة التحدي المصرية الإماراتية للتكريك والأعمال البحرية, وذلك بحضور وفد من قيادات الحكومتين المصرية والإماراتية, وأعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس, وشركة الجرافات البحرية الإماراتية.

وأعرب الفريق مميش – وفقا لبيان أصدرته الهيئة اليوم – عن سعادته بإنشاء الشركة من أجل مزيد من التعاون المصري الإماراتي, وتأكيداk على العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مجال التكريك بالموانئ المصرية والعربية والأجنبية في المنطقة.

من جانبه أشار ممثل الحكومة بشركة الجرافات البحرية الإماراتية محمد القمزي, إلى أن الحكومة الإماراتية تولي كل اهتمامها لنجاح هذه الشركة الجديدة توثيقا لأواصر التآخي بين مصر والإمارات حكومة وشعبا من أجل المصالح المشتركة في ضوء توفر عوامل النجاح لتلك الشركة.

من جهته, أوضح محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات الإماراتية, أن شركة التحدي جاءت ثمرة للعلاقات الوطيدة والتعاون المستمر بين مصر والإمارات العربية المتحدة والتي تعد مثالا يحتذى للعلاقات الأخوية والتآزر بين الأشقاء.

وتعد شركة التحدي شركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة 51% لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبري وهي إحدى الشركات العريقة التابعة لهيئة قناة السويس و49% لشركة الجرافات البحرية الإماراتية وهي واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مشاريع التكريك وحفر القنوات والممرات المائية والموانئ وتعميقها ومختلف أعمال الإنشاءات البحرية وهي الشركة التي قادت تحالف الشركات العالمية أثناء مشروع قناة السويس الجديدة بكفاءة عالية ويمتد تاريخها لما يقرب من 4 عقود في مجال التجريف والأعمال البحرية لتصبح من أهم الشركات العالمية في هذا المجال, وبموجب هذه الشراكة ستصل نسبة العمالة المصرية إلى 70% مما يوفر فرص عمل كبيرة للشباب المصري.

وتهدف الشركة المصرية الإماراتية إلى التكامل في مجال خبرات التكريك والردم والأعمال البحرية التي تخدم قطاعات الطاقة والتجارة البحرية والتطوير الحضري والسياحة والبيئة, وتم توقيع اتفاق إنشاء الشركة بين الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمهندس ياسر نصر زغلول الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية في نوفمبر العام الماضي.