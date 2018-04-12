اخبار مصر

اشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ أمانى عبد المنعم

تتويجا لما شهدته العلاقات المصرية البرتغالية من تقدم ملحوظا على مختلف الأصعدة.. بدأ الرئيس البرتغالى اليوم زيارته الرسمية إلى مصر، حيث استقبله رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وعقدا جلسة مباحثات تناولت دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

اليوم .. جلسة مباحثات ثنائية للرئيس السيسي ونظيره البرتغالي

بالفيديو .. الرئيس السيسي يستقبل نظيره البرتغالي بقصر الاتحادية

بدء محادثات القمة المصرية البرتغالية بقصر الاتحادية

وتاكيدا لعمق العلاقات المصرية البرتغالية كشف الرئيس السيسى عن تفعيل وتطوير التبادل التجارى بين البلدين حيث شهدا الرئيسان ..توقيع عددا من الاتفاقيات الاقتصادية

السيسي ونظيره البرتغالي يشهدان توقيع عددا من الاتفاقيات

السيسي: المباحثات مع الرئيس البرتغالي بناءة وتستهدف تطوير العلاقات

الرئيس البرتغالي: مصر دولة محورية في العالم

ولبناء مجالات اكثر من العمل المشترك بين لبلدين ، جاء تاكيد الرئيس البرتغالى ببدأ دورة جديدة من العمل لبناء بنية اساسية على المستوى الاقليمى ومتعدد الاطراف

دي سوزا : مصر والبرتغال سيعملان معا في الأمم المتحدة

السيسي يثمن الدعم البرتغالي لمصر

الرئيس البرتغالي يشيد بدور مصر الريادي في المنطقة والعالم

تقارير مصورة

شيخ الأزهر يبحث مع الرئيس البرتغالي دور المشيخة في دعم السلام والتعايش بين الشعوب

قمة مصرية برتغالية بالقاهرة تتناول دعم العلاقات بين البلدين في مجالات كافة

الرئيس السيسي و نظيره البرتغالي يشهدان توقيع عدد من الإتفاقيات بين البلدين 12-4-2018

تقارير مصورة

شيخ الأزهر يبحث مع الرئيس البرتغالي دور المشيخة في دعم السلام والتعايش بين الشعوب

قمة مصرية برتغالية بالقاهرة تتناول دعم العلاقات بين البلدين في مجالات كافة

الرئيس السيسي و نظيره البرتغالي يشهدان توقيع عدد من الإتفاقيات بين البلدين 12-4-2018

مراسم إستقبال رسمية لرئيس البرتغال قبيل مباحثات القمة مع الرئيس السيسي 12-4-2018

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مباحثات موسعة للرئيس السيسي ونظيره البرتغالي

الرئيس السيسي يستقبل نظيره البرتغالي بالاتحادية

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