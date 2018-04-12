بكين -أ ش أ

ذكرت وسائل إعلام صينية أن طفلا صينيا ولد بعد 4 سنوات من مقتل والديه في حادث سير.

وأوضحت التقارير – حسب ما نقلت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصينية – أن أم بديلة في دولة لاوس ولدت الطفل باستخدام الأجنة المخصبة للأب والأم المتوفين.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الخميس إلى أن شين جي وزوجته ليو شي قتلا في حادث سير بإقليم جيانجسو في مارس 2013 وكان يتلقيان علاج للخصوبة قبل وفاتهما.

وأضافت أن والدي الزوجين المتوفين تقدما بدعوتين قضائيتين للحصول على صلاحية استخدام الأجنة المخصبة التي أنتجها الزوجان خلال علاجهما في مستشفى صيني بمدينة نانجينج.

وقالت الصحيفة إن القضية كانت مثيرة لأن الصين لم تشهد سابقة قانونية لوالدين يرثان أجنة أبنائهما خاصة وأن ولادة الأطفال عن طريق أجنة الإنسان المجمدة تم تعليقها في الصين منذ 18 عاما.

وأوضحت أنه مع عدم قانونية استخدام أم بديلة للولادة اضطر الجدان إلى السعي للحصول على مساعدة طبية خارج البلاد وتمكنا في النهاية من التعاقد مع امرأة عمرها 27 عاما في لاوس لتصبح الأم البديلة وتلد حفيدهما.

وقالت الصحيفة إن المرأة ولدت الطفل بنجاح في ديسمبر الماضي وهو ما جلب سعادة غامرة على الجدين اللذين تمكنا من تمديد سلالة العائلة عبر الطفل المولود حديثا.