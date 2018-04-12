نشرة المساء من أخبار مصر
اعداد: وليد مدكور
السيسي يثمن الدعم البرتغالي لمصر
دي سوزا : مصر والبرتغال سيعملان معا في الأمم المتحدة
شكري يبحث مع دي مستورا تطورات الأوضاع في سوريا
الخارجية تنفي تحمل مصر مسئولية فشل مفاوضات سد النهضة
بالفيديو والصور..أول طائرة مصرية تهبط فى موسكو
“السلع التموينية” تشتري 49.5 ألف طن زيت طعام
البنك الاهلي يوقف اصدار شهادات الـ17 %
ترامب: سنجتمع اليوم بشأن سوريا وسنتخذ قرارا “قريبا”
الاحتلال الإسرائيلي يوقف أعمال ترميم في الخليل القديمة
النصر يهبط رسميا لدوري القسم الثاني
بعد غد.. مركز طلعت حرب الثقافي يحتفل بعيد تحرير سيناء
ناموسيات أفضل.. سلاح جديد في مواجهة الملاريا
بالصور… ملكات جمال العالم في زيارة لأهرامات الجيزة
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