القاهرة -أ ش أ

أقلعت مساء اليوم أولي رحلات شركة مصر للطيران من مطار دوموديدوفو بالعاصمة الروسية موسكو عائدة الي القاهرة , في أولي رحلات الشركة بعد توقف أكثر من عامين.

وكانت شركة مصر للطيران سيرت أولي رحلاتها الجوية من مطار القاهرة الدولي متجهة الي موسكو علي متن أحدث طائراتها رقم حس729 من طراز 737 / 800 والمجهزة بشاشات عرض في مقاعد درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية للركاب.

يذكر أن مطار القاهرة الدولي استقبل في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس, أولي رحلات الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت , علي متن طائرتها من طراز إيرباص ء 320, تحمل رقم ” سص400″, وعلي متنها 125 راكبا, وتم السماح لها بالهبوط في موقعإيكو 5 بأرض المهبط , وتم إنهاء إجراءات خروج الركاب من باب ئ5 عبر مبني الركاب الجديد رقم 2, بالمطار.

وكان في استقبال الركاب كل من مجدي اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي واللواء محمد كامل, رئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران.