الفيوم-أ ش أ

اختار طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة , 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم الخميس , بأحد الفنادق بالقاهرة , استعدادا لمواجهة الرجاء المطروحي , والمقرر اقامتها في الخامسة مساء الغد الجمعة على إستاد القاهرة , ضمن منافسات الجولة ال` 31 لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة طلعت يوسف على النحو التالي : أحمد عادل , محمود حمدي في حراسة المرمى, وأحمد عبد العزيز مودى , أحمد سامى , شريف حازم , محمود وحيد , عاصم سعيد , أحمد محسن , محمد تونى في خط الدفاع .

هاني سعيد ,صلاح ريكو , وليد عادل , ايريك تراوري , باولن فوافي , محمد رمضان ,رجب عمران في خط الوسط , وجون أنطوي , أحمد عبد الظاهر , مروان حمدي , أسامة جلال للهجوم.

وأدى لاعبو المقاصة مرانا خفيفا مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي.