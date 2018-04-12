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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيًا لسرقة المتاجر بمنطقة منشاة ناصر.

وردت معلومات لضباط مباحث منشأة ناصر تفيد أن كل من “محمد.ج”، وشهرته “الربع” 35 سنة، عاطل، و”شهاب الدين.س”، 24 سنة”، عامل، و”محمود.م”، 18 سنة، عامل، و”محمد.خ”، 18 سنة، سائق، كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة المتاجر بأسلوب “التسلق وقص القفل وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

كشفت تحريات العميد محمد الشرقاوي، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، صحة المعلومات وأسفرت إحداها عن ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة تُستخدم في ارتكاب حوادث السرقات وبحوزتهم مقص حدادي.

تم ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب 3 حوادث، وأرشدوا عن كافة المسروقات بمنزلهم، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وأضافت المجني عليها الثالثة بأنها لم تكن قد اكتشفت السرقة بعد.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.