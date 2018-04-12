القاهرة-أ ش أ

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك, تشكيل فريقه لمواجهة نادي الاتحاد السكندري, بعد قليل على استاد القاهرة, وذلك في إطار مباريات الجولة ال` 31 من بطولة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك كلا من: أحمد الشناوي في حراسة المرمى.. وخط الدفاع: معروف يوسف ومحمود علاء ومحمود حمدي (الونش) وحمدي النقاز..

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر وأحمد مدبولي..

خط الهجوم: يوسف (أوباما) وباسم مرسي.