القاهرة - أخبار مصر

أعلن البنك الاهلي المصري اليوم الخميس التوقف عن طرح الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي 17 % الذي يصرف كل 3 شهور ومدتها 12 شهر اعتبارا من نهاية اليوم مع استمرار تمتع أصحاب تلك الشهادة بمزاياها حتى إستحقاق شهاداتهم.

وافاد المصرف في بيان على صفحته الرسمية ان القرار يأتي في ظل انخفاض سعرى الإيداع والخصم لدى البنك المركزي المصري وتحسن مؤشرات التضخم والتضخم الأساسي اللذين تم الإعلان عنهما خلال الأيام الماضية.

واعلن البنك عن طرح منتج إدخاري جديد بعائد متغير إعتباراً من الأحد حيث ستصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بمدة ثلاث سنوات ويصرف عائدها كل 3 شهور ويتغير دورياً.

وذكر انه سيتم حساب الفائدة بواقع ربع في المائة أعلى من سعر إيداع البنك المركزي وبالتالي يعتبر أول سعر مطبق على الشهادة عند طرحها إعتباراً من الأحد هو 17 % سنوياً ويتغير العائد دورياً خلال مدة الشهادة وفقاً ومتغيرات سعر إيداع البنك المركزي.