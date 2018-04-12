القاهرة -أ ش أ

عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع مديري مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ; لمناقشة موضوعات هامة.

وأشاد حجازي في بداية الاجتماع اليوم بالجهود المبذولة من مديري مدارس سشإح للنهوض بالعملية التعليمية في تلك المدارس , مضيفا أن هذا الاجتماع جاء لمناقشة عدة نقاط من أهمها الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي.

وشدد أن الاستعداد المبكر الجيد للامتحانات هو الأساس في نجاح العملية الامتحانية , مؤكدا على ضرورة العمل بروح العمل الجماعي فى كافة النواحى الخاصة بتلك المدارس.

وأضاف أنه يجب تحديد أدوار أعضاء الوحدة وعلاقتها بالمدارس, حيث يكون هناك تخصص; لتنظيم العمل وعدم تداخل الأدوار, فعلى سبيل المثال المسؤول عن شؤون الطلبة في الوحدة يخاطب المسؤول النظير له في المدرسة.

وأشار حجازي إلى ضرورة الاستعداد لمعرض الكابستون للصفين الأول والثاني الثانوي, حتى يخرج بصورة مشرفة ومبهرة, موجها إلى ضرورة وضع معايير وآليات لتحويل الطلاب إلى المدارس الرسمية الأخرى ويتم الإعلان عنها, وذلك للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور عملية التحويل.

من جانبه , أكد الدكتور خالد السيد مدير وحدة سشإح على ضرورة أن تقوم كل مدرسة بتوضيح احتياجاتها الخاصة بالامتحانات; ليتسنى العمل على تلبيتها, وحتى لا يكون هناك أي عوائق للعملية الامتحانية, مشيرا إلى ضرورة التواصل الدائم والسريع بين الوحدة ومديري المدارس, ليتم حل أي مشكلات فورا, ولذا فأنه سيتم عقد اجتماعات بصورة دورية.

كما ناقش السيد الإجراءات الخاصة بمعرض كابستون , وما يتضمنه من تحديد الأيام , ومن موضوعات المشروعات المقدمة, والطلاب المشاركين.