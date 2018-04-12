اخبار مصر- شيرين حسين

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي مع محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط, اليوم الخميس, عددا من الموضوعات التي تخص “حوكمة استخدام المياه الجوفية”, وتعظيم العائد من وحدة المياه من خلال التوسع في الزراعات ذات المردود الاقتصادي المرتفع.

كما تناول اللقاء مناقشة اقتراح إحدى المستثمرات العرب لزراعة عدد من المحاصيل غير التقليدية غير الشرهة للمياه بمحافظة الوادي الجديد, وبعض المشروعات الأخرى الخاصة باستغلال برك الصرف الزراعي داخل نطاق المحافظة.

وفي إطار متابعة الدراسة الجارية لتحديث إمكانات الخزانات الجوفية, استعرض الدكتور محمد عبد العاطي مع وكيل وزارة الري الدكتور رجب عبد العظيم ونائب رئيس قطاع المياه الجوفية الدكتور جمال قطب تطور الدراسة التي تجريها جامعة القاهرة في هذا الشأن.

وناقش الوزير مع رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي والعلاقات العامة بوزارة الري المهندس هشام صابر شهاب ترتيبات احتفالية الوزارة بيوم المياه العالمي

والمزمع عقدها بالقناطر الخيرية.