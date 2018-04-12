لاهاي-أ ف ب

أعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الخميس ان فريقا من خبرائها في طريقه الى سوريا وسيبدأ عمله هناك السبت.

ونقل بيان مقتضب عن متحدث باسم المنظمة تأكيده ان فريقا من المنظمة يتوجه الى سوريا وسيبدأ عمله اعتبارا من السبت 14 نيسان/ابريل 2018″.

وسبق لوزارة الخارجية السورية، أن أرسلت دعوة رسمية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لزيارة مدينة دوما السورية لتقصي المعلومات حول الهجوم الكيميائي المزعوم هناك.

هذا ويتهم الغرب الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات السورية مراراً رفضها لهذه الاتهامات، محملةً المسؤولية للمسلحين.