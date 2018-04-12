أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الساعة اقامة مباراة العودة بين منتخبي شباب مصر وأنجولا لكرة الصالات في السادسة مساء السبت 28 أبريل الحالي بالصالة المغطاة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في لواندا السبت المقبل.وحرص خالد حسن سفير مصر بأنجولا على استقبال بعثة منتخب مصر للشباب لكرة الصالات وتنظيم حفل غداء، قبل مواجهة أنجولا.

قام السفير خالد حسن ، بالترحيب بلاعبى منتخب مصر وتحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام انجولا ، ووعدهم بتذليل أى عقبات تواجه البعثة.