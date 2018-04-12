القاهرة - أ ش أ

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن يكون هناك فائضا متوقعا في الإنتاج المتاح اليوم الخميس قدرها 9 آلاف و350 ميجاوات.

ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 25 ألف ميجاوات مقابل نفس الحمل أمس وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفا و335 ميجاوات.

وذكر المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الرابعة و25 دقيقة عصرا وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.