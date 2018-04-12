دمشق - أ ش أ

خرجت 19 حافلة تقل مسلحين من فصيل “جيش الإسلام” وعائلاتهم من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بسوريا، تجاه نقطة التجمع والتفتيش الأولى قبل التوجه إلى شمالي سوريا.

وقالت مصادر محلية سورية – اليوم الخميس ” – إنه “يتم تجميع الحافلات خارج دوما عند نقطة الكشف الأولي للتفتيش والتدقيق في لوائح أسماء المسلحين”.

وأضافت أن “عملية الإجلاء ستستمر حتى صباح الغد، وأن دوما أصبحت تحت سيطرة القوات السورية بالكامل”، مشيرة إلى أن الآلاف من المدنيين لازموا منازلهم وأحياء مدينة دوما، مع الاتفاق على تسوية أوضاع عدد من أبنائهم المنضمين ل`”جيش الإسلام”.

ويستمر مركز المصالحة الروسي في سحب المسلحين وعائلاتهم من دوما، وسيغادر المقاتلون المتبقون في تشكيلات جيش الإسلام المسلحة غير القانونية البلدة قريبا.

يذكر أن أكثر من 165 ألف مدني غادروا مدينة دوما السورية، وتم إطلاق سراح 250 رهينة تحتجزهم مجموعات مسلحة غير قانونية.