الغردقة-أ ش أ

انطلقت بمحافظة البحر الأحمر اليوم /الخميس فعاليات بطولة الغردقة الدولية للفروسية التي ينظمها الاتحاد المصرى للفروسية ويشارك فيها 150 فارسا من مختلف الجنسيات وذلك تحت رعاية المحافظ اللواء أحمد عبدالله وتستمر 3 أيام.

وأكد محافظ البحر الأحمر -في تصريحات عقب إطلاقه إشارة بدء البطولة- أن الرياضة والفن يمثلان القوة الناعمة لتنشيط السياحة متمنيا إقامة المزيد من البطولات على أرض المدينة السياحية لتنشيط حركة السياحة بالمحافظة.

بدوره, نوه رئيس اللجنة الأولمبية والاتحاد المصري للفروسية المهندس هشام حطب, باستضافة محافظة البحر الأحمر لبطولات الفروسية من قفز موانع والتقاط أوتاد مؤكدا سعى الفرسان الدوليين للمشاركة في المنافسات التي تنظمها مصر.