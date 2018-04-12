لندن - رويترز

عدلت أوبك يوم الخميس توقعاتها لنمو الإنتاج من منافسيها في 2018 بزيادة تبلغ حوالي ثلاثة أمثال بالمقارنة مع توقعاتها المعدلة لنمو الطلب العالمي على النفط.

وذكرت انه من المتوقع نمو إمدادات النفط من المنتجين المستقلين بمقدار 80 ألف برميل يوميا إضافية هذا العام إلى 1.71 مليون برميل يوميا، بقيادة نمو يزيد عن المتوقع في الربع الأول في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.

في الوقت ذاته، زادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بمقدار 30 ألف برميل يوميا إلى 1.63 مليون برميل يوميا.

وافادت أوبك في تقريرها الشهري للسوق ”وضع السوق يعكس الزخم الإيجابي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من 2018 على خلفية بيانات أفضل من التوقعات، وبدعم من تطورات الأنشطة الصناعية، والطقس الأبرد من المتوقع وقوة أنشطة التعدين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأمريكتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي“.

وافادت المنظمة التي تضم 14 عضوا بان إجمالي إنتاجها تراجع 201 ألف برميل يوميا إلى 31.96 مليون برميل يوميا في مارس من فبراير بقيادة الانخفاضات في أنجولا والجزائر وفنزويلا والسعودية وليبيا.

وأشارت المصادر الثانوية إلى أن الإنتاج في الإمارات العربية المتحدة سجل أكبر زيادة شهرية، مرتفعا نحو 45 ألف برميل يوميا في مارس إلى 2.86 مليون برميل يوميا.

وأبلغت السعودية، أكبر منتج في أوبك، المنظمة أنها ضخت 9.907 مليون برميل يوميا في مارس بما يقل 28 ألف برميل يوميا عن مستوى الإنتاج في فبراير شباط.

وبلغ انتاج فنزويلا 1.509 مليون برميل يوميا في مارس بما يقل 77 ألف برميل يوميا عن المستوى الذي أعلنته في فبراير.