اخبار مصر - وفاء صلاح

شهد عصام البديوى محافظ المنيا، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر “طب وجراحة العيون” والذي ينظمه قسم جراحة العيون بكلية الطب جامعة المنيا خلال الفترة من 11 – 13 أبريل الجاري، بمشاركة 8 جامعات من صعيد مصر ” الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – أزهر أسيوط – سوهاج – جنوب الوادي – أسوان” بقاعة المؤتمرات بالمنيا الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والدكتور خالد مراد رئيس قسم العيون بجامعة المنيا وأمين عام المؤتمر الدكتور حسام الزمبيلي الأستاذ المساعد بجامعة المنيا .

يناقش المؤتمر على مدار 3 أيام عدداً من الموضوعات تدور حول أحدث ما توصل إليه العلم بمجال المياه البيضاء وزرع القرنية ، بمشاركة قوية من جميع أطباء مصر والجمعية الرمدية المصرية، كما يشارك من إسبانيا البروفيسور جورج إليو عبر منصة الفيديو كونفيرنس بمحاضرة حول أحدث طرق تجديد خلايا القرنية، ويُختتم المؤتمر يوم الجمعة بجلسة علمية حول مضاعفات عمليات المياه البيضاء على الشبكية .