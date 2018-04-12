القاهرة -أ ش أ

أكد سفير أذربيجان بالقاهرة تورال رضاييف حرص بلاده الكبير على تفعيل العلاقات مع مصر في جميع المجالات, وخاصة في مجال السياحة.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد بمكتبه, اليوم الخميس, مع سفير أذربيجان بالقاهرة; لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأشار السفير تورال رضاييف إلى أن اللجنة المشتركة المصرية الأذرية على المستوى الحكومي قد انعقدت خلال شهر فبراير الماضي.

من جهته , شدد المستشار أحمد سعد على اعتزاز مصر بتفعيل العلاقات مع أذربيجان في جميع المجالات وخاصة في المجال البرلماني, مشيرا إلى تشكيل جمعية للصداقة البرلمانية

بين البلدين.