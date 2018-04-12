الإسماعيلية -أ ش أ

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار هاني غبريال في جلستها المنعقدة, اليوم الخميس, تأجيل محاكمة 13 من المتهمين في قضية الهروب من سجن المستقبل بالإسماعيلية إلى جلسة 14 مايو المقبل; للنطق بالحكم.

وتعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر 2016, حيث يحاكم في القضية 5 متهمين حضوريا و8 غيابيا من بينهم 4 متهمين أعضاء في جماعة (أنصار بيت المقدس), حيث يواجه المتهمون اتهامات بالقتل عمدا مع سبق الإصرار لضابط ومواطن والشروع في قتل 3 من رجال الشرطة, إلى جانب استعراض القوة والعنف بقصد الترويع واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ضباط وأفراد سجن المستقبل خلال محاولة هروبهم, والتي أدت إلى استشهاد ضابط شرطة ومواطن وإصابة أمين شرطة بإصابات خطيرة نتيجة استخدامهم السلاح الناري.